

В Грузии выявлено 3 117 новых случаев коронавируса

17.11.2020 11:28





За последние 24 часа в Грузии выявлено 3 117 новых случаев инфицирования коронавирусом, - об этом сообщил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства. Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом и мероприятиях, проведенных правительством в течение последних суток.



«За последние 24 часа выявлено 3 117 новых случая инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 85 952.



В последние дни количество выздоровевших превышает количество новых подтвержденных случаев заражения. В частности, за последние сутки выздоровели 3 638 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 68 929.



К сожалению, за последние 24 часа скончались 45 человек, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 9, в Имеретии – 9, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 5, в Кахетии – 1, в Самцхе-Джавахети - 1. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 778 случаев смерти от коронавируса.



Из выявленных за сутки 3 117 новых случаев коронавируса 1 202 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 469, в Имеретии – 302, в Квемо Картли – 259, в Шида Картли – 173, в Гурии – 61, в Самегрело и Земо Сванетии – 355, в Кахетии – 117, в Мцхета-Мтианети – 86, в Самцхе-Джавахети – 65, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.



На данном этапе у нас 16 219 активных случаев. В больницах лечатся 5 662 человека, в том числе в Тбилиси – 2 630, в Аджарии - 911, в Имерети – 1 142. Тяжелых пациентов - 740, в том числе в Тбилиси – 378, а Аджарии – 137, в Имерети – 115. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 332 лица, в том числе в Тбилиси – 132, в Аджарии – 117, в Имерети – 24.



В ковид-гостиницах находятся 3 351 человек, в том числе в Аджарии – 1 607, в Тбилиси – 1 239, в Имерети – 222. На дому лечатся 7 206 человек.



В карантинном пространстве 2 797 человек, в том числе в Тбилиси – 424, в Аджарии – 1 610 и в Имерети – 32.



На сегодняшний день на самоизоляции находятся 52 103 человека, из них в Тбилиси – 14 881, в Аджарии – 16 724, в Имеретии – 5 387» , - сообщил Сичинава.



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