

В Грузии от коронавируса умерли еще 45 пациентов

17.11.2020 11:35





«К сожалению, за последние 24 часа скончались 45 человек», - об этом заявил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



По его словам, 18 из 45 умерших пациентов лечились в Тбилиси.



«К сожалению, за последние 24 часа скончались 45 человек, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 9, в Имеретии – 9, в Шида Картли – 2, в Квемо Картли – 5, в Кахетии – 1, в Самцхе-Джавахети - 1. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 778 случаев смерти от коронавируса», - заявил Бердия Сичинава.



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