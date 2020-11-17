

Врачи: принятых мер уже недостаточно для сдерживания пандемии

17.11.2020 13:48





Рабочая группа специалистов в области здравоохранения обратилась к общественности и СМИ с сообщением о том, что принятых властями мер уже не достаточно для сдерживания распространения пандемии коронавируса.



«Очевидно, что сегодня уже недостаточно тех мер, что государство приняло для сдерживания распространения пандемии и возникла необходимость существенных изменений. В противном случае страну ждет очень сложный период, который сделает невозможным не только сдерживание и управление эпидемии коронавируса, но и чрезвычайно ограничит доступ к другим сервисам неотложной и плановой медпомощи» — сказано в обращении.



«Реагирование на пандемию должно стать приоритетом национальной безопасности, без общественной согласованности, поддержки и перераспределения ответственности консолидированный и эффективный ответ невозможен», — считают специалисты.



Врачи убеждены, что сообща необходимо провести ряд мер, которые будут способствовать сдерживанию распространения COVID-19 в стране.



Средин них:



Перевести борьбу с коронавирусом во внепартийную и вне политическую плоскость;

Создать временный национальный механизм с максимальным участием заинтересованных сторон, который укрепит общественное доверие и поддержку, будет способствовать прозрачности процесса, вместо поляризации;



Четкое разделение обязанностей, ужесточение дисциплины, что необходимо для усиления роли и потенциала Министерства здравоохранения и для эффективной межведомственной координации;

Сокращение необходимости обращения за медпомощью, чтобы предотвратить системный сбой в ее предоставлении;



Группа предлагает создание единого стандарта по оказанию медпомощи и призывает частный сектор к активному сотрудничеству с госведомствами.



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