

Хореограф Илико Сухишвили врезался в столб на мотоцикле

17.11.2020 14:00





Известный хореограф, художественный руководитель Национального балета Грузии Илико Сухишвили попал в аварию в Тбилиси – он врезался в столб на обочине дороги во время поездки на собственном мотоцикле.



ДТП произошло на территории Ваке-Сабурталинского района столицы.



По предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. На месте были мобилизованы сотрудники скорой помощи и полиции.



В пресс-службе скорой помощи сообщили, что у Сухишвили наблюдаются поверхностные травмы. Кроме того, у него может быть перелом ноги, для дальнейшего обследования его доставили в больницу.

МВД начало расследование происшествия по статье 276 Уголовного кодекса Грузии «нарушение правил эксплуатации транспортного средства».



Национальный балет Грузии «Сухишвилеби» — один из самых известных танцевальных коллективов Грузии, который полгода проводит в заграничных турне. Ансамбль был основан в 30-х годах 20 века танцовщиками и хореографами Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. С 2007 года ансамблем руководит уже третье поколение этой семьи — внук и внучка основателей Илико и Нино Сухишвили.



Илико Сухишвили-младший известен своими инновационными проектами – в начале 2000-х годов он создал для ансамбля принципиально новую программу, приближенную к «модерн-балету». При этом все поставленные ансамблем новые танцы основаны на грузинском фольклоре.



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