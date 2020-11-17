

Глава НЦКЗ перешел на самоизоляцию

17.11.2020 17:12





Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе находится в самоизоляции. Как сообщил Гамкрелидзе "IPN", симптомов коронавируса у него пока нет.



«Сегодня я перешел на самоизоляцию, но не в связи с Тенгизом Церцвадзе, о чем меня спрашивают. Вчера и позавчера у меня был контакт со многими инфицированными, в основном защищенный, но я решил провести самомониторинг. Я регулярно сдаю тест. Последний отрицательный ответ получил в субботу. На данный момент у меня нет симптомов и пока нет показаний к проведению теста», - сообщил Гамкрелидзе.



Напомним, у генерального директора инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе сегодня подтвердился коронавирус. У него отмечаются легкие симптомы и он лечится дома.



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