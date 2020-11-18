

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

18.11.2020 11:52





За последние 24 часа выявлено 3 443 новых случая инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 89 395.



На сегодняшний день сохраняется позитивная динамика в плане роста числа выздоравливающих. В частности, за последние сутки выздоровели 2 539 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 71 468.



За последние сутки зафиксированы и случаи смерти. Скончались 37 человек. В том числе в Тбилиси – 19, в Аджарии – 9, в Имеретии – 6, в Шида Картли – 1, в Квемо Картли – 1 и в Самцхе-Джавахети - 1. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 815 случаев смерти от коронавируса.



Из выявленных за сутки 3 443 новых случаев коронавируса 1 318 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 512, в Имеретии – 562, в Квемо Картли – 163, в Шида Картли – 178, в Гурии – 64, в Самегрело и Земо Сванетии – 368, в Кахетии – 85, в Мцхета-Мтианети – 54, в Самцхе-Джавахети – 106, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 33.



На данном этапе у нас 17 086 активных случаев. В больницах лечатся 5 763 человека, в том числе в Тбилиси – 2 650, в Аджарии - 925, в Имерети – 1 175. Тяжелых пациентов - 836, в том числе в Тбилиси – 411, а Аджарии – 140, в Имерети – 177. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 371 лицо, в том числе в Тбилиси – 163, в Аджарии – 115, в Имерети – 30.



В ковид-гостиницах находятся 3 435 человек, в том числе в Аджарии – 1 667, в Тбилиси – 1 151, в Имерети – 313. На дому лечатся 7 888 человек.



В карантинном пространстве 2 370 человек, в том числе в Тбилиси – 442, в Аджарии – 1 256 и в Имерети – 32.



На сегодняшний день на самоизоляции находятся 52 079 человек, из них в Тбилиси – 14 881, в Аджарии – 16 724, в Имеретии – 5 387.



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