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У 14 футболистов клуба «Колхети» выявлен коронавирус
18.11.2020 12:29
У 14 игроков футбольного клуба «Колхети» из Хоби (регион Самегрело) выявлен коронавирус, сообщает Общественное телевидение.
По данным мэрии Хоби, все 14 игроков проходят лечение дома, и ни у одного из них пока нет каких-либо осложнений.
12 инфицированных футболистов являются местными жителями, двое приглашены из других грузинских клубов.
Согласно официальным данным, 17 ноября, в муниципалитете Хоби зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19.
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