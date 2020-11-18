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У 14 футболистов клуба «Колхети» выявлен коронавирус


18.11.2020   12:29


У 14 игроков футбольного клуба «Колхети» из Хоби (регион Самегрело) выявлен коронавирус, сообщает Общественное телевидение.

По данным мэрии Хоби, все 14 игроков проходят лечение дома, и ни у одного из них пока нет каких-либо осложнений.

12 инфицированных футболистов являются местными жителями, двое приглашены из других грузинских клубов.

Согласно официальным данным, 17 ноября, в муниципалитете Хоби зарегистрировано 44 случая заражения COVID-19.

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