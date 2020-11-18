

В России зафиксировано рекордное количество умерших от COVID-19

18.11.2020 14:56









По данным издания всего в России выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):



Москва - 4174 (76)

Санкт-Петербург - 2215 (71)

Московская область - 864 (14)

Нижегородская область - 432 (13)

Свердловская область - 358 (10)

Архангельская область - 339

Красноярский край - 335 (18)

Воронежская область - 314 (12)

Ростовская область - 309 (19)

Республика Коми - 280 (3)

Хабаровский край - 276 (1)

Республика Бурятия - 272 (11)

Забайкальский край - 269 (6)

Мурманская область - 260 (5)

Иркутская область - 260 (18)

Пермский край - 257 (8)

Алтайский край - 232 (10)

Омская область - 232 (13)

Волгоградская область - 231 (3)

Ульяновская область - 231 (3)

Саратовская область - 229 (1)

Приморский край - 223 (3)

Республика Саха (Якутия) - 221 (4)

Ставропольский край - 220 (4)

Самарская область - 216 (4)

Челябинская область - 215 (10)

Томская область - 211 (3)

Республика Крым - 211 (4)

Ленинградская область - 207 (5)

Кировская область - 207 (1)

Ханты-Мансийский АО - 199 (8)

Ямало-Ненецкий АО - 195 (7)

Оренбургская область - 187 (5)

Тверская область - 185 (2)

Кемеровская область - 182 (4)

Новосибирская область - 182 (4)

Ярославская область - 176

Республика Хакасия - 174

Вологодская область - 168

Новгородская область - 167

Псковская область - 167

Белгородская область - 166 (4)

Краснодарский край - 166 (5)

Тюменская область - 165 (1)

Пензенская область - 164 (2)

Республика Карелия - 159 (2)

Калининградская область - 155

Амурская область - 155 (11)

Ивановская область - 154

Курская область - 153

Удмуртская Республика - 153 (1)

Астраханская область - 141 (3)

Брянская область - 140

Костромская область - 140

Тульская область - 140 (3)

Орловская область - 139 (2)

Калужская область - 136

Республика Алтай - 130

Владимирская область - 129

Сахалинская область - 124

Республика Башкортостан - 119

Смоленская область - 116 (2)

Тамбовская область - 116 (4)

Рязанская область - 115 (2)

Липецкая область - 103

Республика Тыва - 103 (3)

Республика Дагестан - 98 (7)

Курганская область - 94

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Мордовия - 88 (1)

Чувашская Республика - 87 (8)

Республика Адыгея - 78 (1)

Республика Ингушетия - 74

Республика Калмыкия - 74 (2)

Республика Северная Осетия - 73

Чеченская Республика - 62 (2)

Республика Татарстан - 62

Камчатский край - 60

Севастополь - 57 (3)

Республика Марий Эл - 52 (1)

Магаданская область - 44 (1)

Еврейская АО - 29

Ненецкий АО - 7

Чукотский АО - 5 В России второй день фиксируется рекордное количество умерших от COVID-19 - скончались 456 человек (накануне 442), об этом сообщает NEWSru.com По данным издания всего в России выявлено 1 991 998 заболевших и 34 387 умерших.Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):Москва - 4174 (76)Санкт-Петербург - 2215 (71)Московская область - 864 (14)Нижегородская область - 432 (13)Свердловская область - 358 (10)Архангельская область - 339Красноярский край - 335 (18)Воронежская область - 314 (12)Ростовская область - 309 (19)Республика Коми - 280 (3)Хабаровский край - 276 (1)Республика Бурятия - 272 (11)Забайкальский край - 269 (6)Мурманская область - 260 (5)Иркутская область - 260 (18)Пермский край - 257 (8)Алтайский край - 232 (10)Омская область - 232 (13)Волгоградская область - 231 (3)Ульяновская область - 231 (3)Саратовская область - 229 (1)Приморский край - 223 (3)Республика Саха (Якутия) - 221 (4)Ставропольский край - 220 (4)Самарская область - 216 (4)Челябинская область - 215 (10)Томская область - 211 (3)Республика Крым - 211 (4)Ленинградская область - 207 (5)Кировская область - 207 (1)Ханты-Мансийский АО - 199 (8)Ямало-Ненецкий АО - 195 (7)Оренбургская область - 187 (5)Тверская область - 185 (2)Кемеровская область - 182 (4)Новосибирская область - 182 (4)Ярославская область - 176Республика Хакасия - 174Вологодская область - 168Новгородская область - 167Псковская область - 167Белгородская область - 166 (4)Краснодарский край - 166 (5)Тюменская область - 165 (1)Пензенская область - 164 (2)Республика Карелия - 159 (2)Калининградская область - 155Амурская область - 155 (11)Ивановская область - 154Курская область - 153Удмуртская Республика - 153 (1)Астраханская область - 141 (3)Брянская область - 140Костромская область - 140Тульская область - 140 (3)Орловская область - 139 (2)Калужская область - 136Республика Алтай - 130Владимирская область - 129Сахалинская область - 124Республика Башкортостан - 119Смоленская область - 116 (2)Тамбовская область - 116 (4)Рязанская область - 115 (2)Липецкая область - 103Республика Тыва - 103 (3)Республика Дагестан - 98 (7)Курганская область - 94Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)Карачаево-Черкесская Республика - 88Республика Мордовия - 88 (1)Чувашская Республика - 87 (8)Республика Адыгея - 78 (1)Республика Ингушетия - 74Республика Калмыкия - 74 (2)Республика Северная Осетия - 73Чеченская Республика - 62 (2)Республика Татарстан - 62Камчатский край - 60Севастополь - 57 (3)Республика Марий Эл - 52 (1)Магаданская область - 44 (1)Еврейская АО - 29Ненецкий АО - 7Чукотский АО - 5



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





