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В Батуми скончался ковид-инфицированный врач-реаниматолог
18.11.2020 16:30
По официальной информации полученной из Батумской республиканской больницы, сегодня 18 ноября, скончался врач-реаниматолог Ислам Сафаров. Он проходил лечение в указанной больнице на протяжении девяти дней.
Как сообщил изданию «Батумелеби» клинический заведующий медучреждением Гия Кикабидзе, состояние пациента было удовлетворительным и сегодня его планировали выписать.
«Ему было 62 года, у него также был стеноз легочной артерии, он чувствовал себя хорошо, сегодня собирался идти домой, анализы были хорошими, но его состояние резко ухудшилось. Возможно, у него развилась тромбоэмболия или инфаркт, так как все произошло очень быстро», — сказал Кикабидзе.
Были проведены реанимационные мероприятия, но безрезультатно.
Накануне стало известно о гибели ковид-инфицированного медицинского сотрудника клиники Шуахеви.
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