

Первый матч на новом футбольном стадионе в Батуми состоится 21 ноября

18.11.2020 17:51





Первый матч на новом стадионе в городе Батуми состоится 21 ноября, сообщил в интервью Общественному телевидению президент батумского футбольного клуба «Динамо» Арчил Беридзе.



Это будет встреча батумского «Динамо» и клуба «Дила». Стадион рассчитан на 20 тысяч мест, однако первый матч состоится без зрителей из-за принятых правительством мер для превенции распространения коронавируса.



«Первый матч состоится на стадионе между батумским «Динамо» и одним из лидеров Национальной лиги, клубом «Дила». Это встреча 16-го тура. Мы долго ждали этого дня, хотели, чтобы стадион был переполнен, но жизнь заставляет проводить игру без зрителей. Надеюсь, что пандемия скоро пройдет и новая арена будет заполнена», — сказал президент батумского клуба.



Официальное открытие нового стадиона в Батуми состоялось 27 октября.



Батумский стадион предназначен для проведения клубных и командных матчей высокого уровня, соответствует требованиям категории IV стандарта УЕФА. Его спроектировала турецкая архитектурная фирма Bahadir Kul Architects



Строительство стадиона было завершено летом 2020 года, но его открытие дважды откладывалось из-за угрозы распространения коронавируса.





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