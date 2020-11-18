

Лига Наций: Cборная Грузии не смогла выиграть и у Эстонии

18.11.2020 23:27





В заключительном матче второй группы дивизиона «С» Лиги наций футболисты сборной Грузии сыграли вничью с командой Эстонии — 0:0.



Победителем группового турнира стала сборная Армении, победившая в последнем туре Северную Македонию — 1:0 (0:0). В следующем розыгрыше Лиги наций, который пройдет в 2022 году, сборная Армении будет выступать уже в более высокой в Лиге «В», а Эстония заняла последнее место и сыграет в плей-офф на вылет в Лигу «D».





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