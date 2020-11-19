

В Грузии выявлено 3 697 новых случая коронавируса, выздоровели 2 409 человек

19.11.2020 11:20





В Грузии выявлено 3 697 новых случая коронавируса, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба при Междведомственном координационно совете Бердия Сичинава.



За последние сутки в стране выздоровели еще 2 409 пациентов. За 24 часа умерли 38 пациентов.



В Грузии всего выявлено 93 092 случая коронавируса, из них 73 877 выздоровели, а 853 скончались.



В режиме карантина находятся 2 186 лиц, в самоизоляции — 49 047.



41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.













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