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В Грузии от коронавируса умерли еще 38 пациентов


19.11.2020   11:29


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 38 человек, - об этом заявил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.

По его словам, 13 из 38 умерших пациентов лечились в Тбилиси.

«К сожалению, за последние 24 часа скончались 38 человек, из которых в Тбилиси – 16, в Аджарии – 8, в Имеретии – 8, в Шида Картли – 1, в Квемо Картли – 3, в Кахетии – 2. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 853 случая смерти от коронавируса», - заявил Бердия Сичинава.

Кроме того, за последние 24 часа выявлено 3 697 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 93 092.

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