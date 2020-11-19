|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 38 пациентов
19.11.2020 11:29
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 38 человек, - об этом заявил заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.
По его словам, 13 из 38 умерших пациентов лечились в Тбилиси.
«К сожалению, за последние 24 часа скончались 38 человек, из которых в Тбилиси – 16, в Аджарии – 8, в Имеретии – 8, в Шида Картли – 1, в Квемо Картли – 3, в Кахетии – 2. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 853 случая смерти от коронавируса», - заявил Бердия Сичинава.
Кроме того, за последние 24 часа выявлено 3 697 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 93 092.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна