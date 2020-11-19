|
|
В муниципальных электроавтобусах в Батуми установили аппараты термоскрининга
19.11.2020 16:41
Аппараты термоскрининга, которые автоматически измеряют температуру пассажиров, установили в муниципальных электроавтобусах города Батуми. Об этом сообщает батумская мэрия.
Результаты термоскрининга аппарат показывает на мониторе, а также подает звуковой сигнал.
Пассажиров будут информировать о прохождении термоскрининга на каждой остановке.
«После прохождения тестового режима, мы планируем монтаж аппаратов в остальных автобусах. В автобусах также установлены диспенсеры с дезинфекционной жидкостью. Батуми – это первый город в Грузии, в муниципальном транспорте которого были проведены подобные инновационные мероприятия», — заявил и.о. мэра Батуми Арчил Чиковани.
В Аджарии за последние сутки выявили 664 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Грузии за последние сутки выявили 3697 новых случаев заражения.
Эпидемиологи ожидают пик второй волны эпидемии коронавируса в Грузии в ближайшие две-три недели. С ноября ежедневный показатель новых заражений превысил три тысячи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна