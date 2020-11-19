

В муниципальных электроавтобусах в Батуми установили аппараты термоскрининга

19.11.2020 16:41





Аппараты термоскрининга, которые автоматически измеряют температуру пассажиров, установили в муниципальных электроавтобусах города Батуми. Об этом сообщает батумская мэрия.



Результаты термоскрининга аппарат показывает на мониторе, а также подает звуковой сигнал.

Пассажиров будут информировать о прохождении термоскрининга на каждой остановке.



«После прохождения тестового режима, мы планируем монтаж аппаратов в остальных автобусах. В автобусах также установлены диспенсеры с дезинфекционной жидкостью. Батуми – это первый город в Грузии, в муниципальном транспорте которого были проведены подобные инновационные мероприятия», — заявил и.о. мэра Батуми Арчил Чиковани.



В Аджарии за последние сутки выявили 664 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Грузии за последние сутки выявили 3697 новых случаев заражения.



Эпидемиологи ожидают пик второй волны эпидемии коронавируса в Грузии в ближайшие две-три недели. С ноября ежедневный показатель новых заражений превысил три тысячи.



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