

СГБ: Центральные власти Грузии продолжают добиваться безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе

18.01.2021 18:54





Служба государственной безопасности заявляет, что центральные власти Грузии продолжают добиваться безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе.



«Согласно информации, поступившей по «горячей линии», сегодня, 18 января, состоялся так называемый суд над незаконно задержанным Зазой Гахеладзе. На текущем т.н. судебном процессе конкретного решения принято не было.



Следующий т.н. судебный процесс намечен на 25 января.



Центральные власти Грузии продолжают добиваться безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе.



Идет активная коммуникация с использованием «горячей линии» и других имеющихся в нашем распоряжении механизмов», — заявляют в СГБ.





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