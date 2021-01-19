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Оккупанты похитили трех граждан Грузии с прилегающей к селе Хурча территории
19.01.2021 10:44
18 января, около 20:30, близ села Хурча Зугдидского муниципалитета, на территории, контролируемой центральными властями Грузии, представители российских оккупационных сил незаконно задержали 3 граждан Грузии. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В связи с этим Службой госбезопасности была незамедлительно активирована горячая линия и потребовано немедленное освобождение незаконно задержанных лиц.
К процессу были незамедлительно подключены сопредседатели Женевских дискуссий.
«Представитель оккупированной Абхазии по горячей линии подтвердил факт незаконного задержания 3 человек, проживающих в оккупированной Абхазии, также по горячей линии представитель оккупационного режима отметил, что данные лица больше не находятся в незаконном задержании.
Данный факт, осуществленный оккупационным режимом, является целенаправленной провокацией, которая наносит значительный ущерб обстановке безопасности на месте и создает угрозу как местному населению, так и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.
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