

Мужчина, которого оккупация разлучила с женой, совершил попытку самоубийства

20.01.2021 21:42





Проживающий в оккупированной Россией части села Хурвалети недалеко от линии оккупации внук Даты Ванишвили – Малхаз Ванишвили совершил попытку самоубийства – он отравился.



Ванишвили был переведен в больницу Цхинвали. На данный момент его жизни ничего не угрожает.



Как рассказывают «Формуле» местные жители, эмоциональное состояние Малхаза Ванишвили ухудшилось после того, как оккупация разлучила его с беременной на восьмом месяце женой: месяц назад Малхаз Ванишвили и его жена Татия Адикашвили обратились к де-факто властям Цхинвали с просьбой о предоставлении права на проживание. Как рассказывают местные жители, решение было принято из-за живущих на оккупированной территории одиноких бабушки и дедушки, которые нуждаются во внимании.

Супругов на несколько дней поместили в карантин. Позже де-факто правительство разрешило Ванишвили жить на оккупированной территории, а его на восьмом месяце беременности жену выгнали.



Для справки: дом Даты Ванишвили после 2008 года оказался на оккупированной территории. От соседей его отделяет колючая проволока. Ванишвили известен и в правительственных ведомствах Грузии: для того, чтобы показать тяжесть состояния населения, разделенного колючей проволокой, находящихся в Грузии иностранных дипломатов или различных высокопоставленных лиц водят в «гости» именно к Ванишвили.





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