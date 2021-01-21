

ЕСПЧ в своем решении против России ответил на три основных вопроса - Асатиани

21.01.2021 22:52





Представитель фонда «Открытое общество – Грузия» Софья Асатиани говорит, что в деле – «Грузия против России» Страсбургский суд в принятом решении ответил на три основных вопроса, некоторые из которых имели процедурный характер, а некоторые содержательный.



«О том, что Европейский суд по правам человека сегодня разрешил спор, имеющий огромную важность с моральной и правовой точки зрения, об этом, наверное, много будет написано. Однако, необходимо прояснить основные вопросы. Напомним, что это дело целиком касается событий августа-октября 2008 года. В решении суд ответил на три основных вопроса, некоторые из которых процессуального характера, а некоторые – содержательного:



1. Имела ли Россия общий контроль над абхазскими и осетинскими сепаратистами и их действиями, и соответственно, сойдет ли с рук России убийства, пытки, бесчеловечное обращение, преследование и уничтожение имущества граждан Грузии вовремя и после войны 2008 года?



Вопрос по этой теме суд разделил на две части и заявил, что до 12 августа, трудно установить контроль, поскольку шла двусторонняя война, царил хаос, и однозначно не может ответить в чью пользу, однако, после 12 августа, четко ответили, что да, российские и сепаратистские военные действовали при участии и содействии в соответствии с российской директивой;



2. Имела ли место административная практика нарушения прав, что исключает обязанность заявителя исчерпать внутренние механизмы. (до Страсбурга добиваться справедливости в российских следственных и судебных структурах):



Суд и на это дал ответ, что да, имела место административная практика пыток, убийств, нарушения прав, то есть эти нарушения были настолько масштабными и целенаправленными, что рассматривались не как отдельные инциденты, а как единая практика;



3. Смогла ли Грузия продемонстрировать крупномасштабное нарушение прав, ссылаясь на соответствующие доказательства?



Суд здесь увидел в отношении разных прав разные масштабы нарушений, что естественно. Однако, главное - да, Россия посягнула на право жизни, да, пытала наших граждан и, да, уничтожала имущество», - пишет Софа Асатиани.





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