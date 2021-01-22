

В Абхазии зафиксировано 109 новых случаев коронавируса

22.01.2021 11:24





По данным оккупационного режима, за последние сутки в оккупированной Абхазии на коронавирус тестирование прошли 514 человек, из них у 109 подтвердился COVID-19.



283 пациента с коронавирусом продолжают лечение в шести ковид-центрах оккупированной Абхазии, 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В Гудаутской районной больнице скончались два пациента с коронавирусом.



По данным оккупационного режима, в период пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 10 984 случая заражения коронавирусом, 8 898 человек выздоровели, 156 умерли.





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