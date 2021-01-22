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Малхаз Ванишвили сбежал из оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии
22.01.2021 16:26
Находившийся в де-факто Южной Осетии Малхаз Ванишвили находится на территории, контролируемой официальным Тбилиси. Ранее публиковались сведения, якобы Ванишвили отказался от грузинского гражданства и обратился к де-факто властям с просьбой предоставить ему гражданство.
Ванишвили сбежал из оккупированного региона и на данный момент находится на допросе. Эту информацию Netgazeti подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии. После допроса, отмечают в ведомстве, Ванишвили перейдет в режим самоизоляции.
В беседе с телеканалом Формула 21 января Ванишвили сказал, что в Цхинвали на него оказывалось «постоянное давление и физического насилие». Он также был «насильно разделен с супругой», из-за чего и собирался сбежать из оккупированного региона.
«Говорят, скажи нам правду. Обматери грузин, откажись от Грузии. [Факт насилия] они засняли на телефон. Я боюсь тут жить», — заявил Ванишвили в эфире телеканала «Формула».
Задержанному российскими военными несколько дней назад Малхазу Ванишвили де-факто власти Южной Осетии дали т.н. «гражданство». Информацию об этом Netgazeti подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии (СГБ). Кроме того, стало известно, что грузинской стороне была передана его беременная супруга Татия Адикашвили.
По заявлению ведомства, информацию о предоставлении Ванишвили «гражданства» и о передаче его беременной супруги они узнали по горячей линии.
Татия Адикашвили и ее муж Малхаз Ванишвили перешли к семье Даты Ванишвили, который оказался по ту сторону оккупационной линии в селе Хурвалети, несколько дней назад.
Напомним, что Малхаз Ванишвили был несколько раз арестован российскими военными по обвинению в незаконном пересечении границы. В последний раз его с супругой арестовали в апреле 2020 года, в мае их освободили.
Малхаз Ванишвили является внуком Даты Ванишвили, который живет на территории не подконтрольной властям Грузии.
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