

The Washington Post: Европейский суд осуждает Россию за войну с Грузией в 2008 году

22.01.2021 18:03





Европейский суд по правам человека осуждает Россию за войну с Грузией в 2008 году, — статью с заголовком публикует газета Washington Post.



В статье говорится, что Европейский суд по правам человека возложил на Россию ответственность за ряд преступлений, совершенных в регионах Грузии после российско-грузинской войны 2008 года.



Издание пишет, что этот вердикт в Грузии назвали «значительной победой».



«Страсбургский суд постановил, что Россия осуществляла эффективный контроль над сепаратистскими регионами Грузии и несет ответственность за жестокое обращение и пытки грузинских военнопленных, произвольное задержание грузин и бесчеловечное обращение со 160 задержанными гражданскими лицами Грузии. На Россию также возложена ответственность за предотвращение возвращения вынужденно перемещённых этнических грузин в сепаратистские регионы после конфликта», — говорится в статье.



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