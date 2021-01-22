

Кто и когда получит компенсацию после решения ЕПСЧ по августовской войне

22.01.2021 20:52





Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) еще не вынес решение о размере компенсации, которую Россия должна выплатить Грузии после войны в августе 2008 года. ЕПСЧ огласил окончательное решение по делу о грузино-российской войне накануне 21 января 2021 года.



Суд предоставил Грузии и России год на решение касательно размера и распределения выплат компенсации жертвам августовской войны.



«Если стороны не договорятся, то решение о компенсации примет Европейский суд», — поясняет юрист «Ассоциации молодых юристов» (АМЮГ) Нино Джомарджидзе. Она вспоминает другой случай, связанный с Россией, когда в 2006 году РФ обвинили в депортации грузин. Затем из-за разногласий по поводу компенсаций, в 2016 году Европейский суд обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро.



«Россия пока не выплатила Грузии эту сумму, но выплатила индивидуальные компенсации по индивидуальным делам. В случае с некоторыми из пострадавших сумма составила 2 тысячи евро. Это были люди, высланные из России. Людям, в отношении которых были подтверждены факты пыток и бесчеловечного обращения, было выплачено до 15 тысяч евро», — сказала Netgazeti Нино Джомарджидзе.



Юрист поясняет, что исполнение решения ЕПСЧ, в том числе по части получения компенсации, контролируется Комитетом министров Совета Европы. На данный момент Совет Европы ведет переговоры с Россией о выплате компенсации Грузии по делу о депортации 2006 года и никаких жестких механизмов санкций введено не было.



Что касается грузино-российской войны — решение, вынесенное вчера Европейским судом, было межгосударственным делом. Индивидуальные жалобы в ЕПСЧ еще не рассматривались. Юристы предполагают, что, как и в случае с депортацией, Европейскому суду и в этом случае потребуются дополнительные 2 года.



«Европейский суд по правам человека допросил 33 свидетеля по межгосударственному делу, в том числе нескольких свидетелей, права которых защищает АМЮГ. Скорее всего, такие же нарушения будут обнаружены в отдельных случаях, но согласно процедуре суд требует письменных разяснений», — сказала Джомарджидзе.



АМЮГ подало 53 жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с августовской войной, они касаются более 350 человек.



Десятки индивидуальных жалоб были поданы в Европейский суд и другими неправительственными организациями: «Центр прав человека», «Приоритет прав человека» и другими.



Эти организации гражданского общества подготовили доказательства по делу об августовской войне, государство также использовало их в межгосударственном деле, окончательное решение по которому уже оглашено в ЕПСЧ.



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