

Врач Важа Гаприндашвили намерен подать иск против России в Страсбург

25.01.2021 13:26





Доктор Важа Гаприндашвили намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России. Об этом он заявил СОВЕ.



«Наверное, я буду обращаться в Страсбург. Решение ЕСПЧ конечно же очень хороший результат для Грузии, но России плевать на все международные обязательства и решения», – сказал Гаприндашвили в беседе с СОВОЙ.



Важа Гаприндашвили провел в заключении в Цхинвали более месяца. Врача незаконно задержали 9 ноября 2019 года. Де-факто власти оккупированной Южной Осетии обвинили Гаприндашвили в «умышленном, незаконном пересечении т.н. границы.



В ходе допросов и на самом процессе в Цхинвали Важа Гаприндашвили не признал своей вины, заявив, что он находится в Грузии и не признает т.н. границы.



20 декабря де-факто суд Цхинвали приговорил его к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения. Спустя восемь дней после приговора де-факто лидер Южной Осетии подписал указ о помиловании врача и Важу Гаприндашвили освободили.



Пребывание доктора Важи в незаконном заключении проходило на фоне перманентных акций в его поддержку, с требованием немедленного освобождения. За доктора Важу вступилось международное сообщество. Свою поддержку ему выражали врачи футбольного клуба «Барселона», грузинские спортсмены, политики, медики, студенты и даже российские политологи. Арест доктора Важи стоял в повестке дня международных организаций: генсек ОБСЕ Томас Гремингер, ЕС, ООН, посольство США – акторы, которые были вовлечены в процесс как минимум на уровне заявлений.



Напомним, спустя 12 с половиной лет после «августовской войны» 2008 года Европейский суд по правам человека вынес вердикт по делу «Грузия против России». В своем иске Тбилиси требовал признать Москву виновной в нарушении целого ряда статей Конвенции о защите прав человека. Большая палата Европейского суда по правам человека постановила, что Москва осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда должна была вывести свои войска. Соответственно она несет ответственность за нарушения прав человека, имевшие место в указанный период. ЕСПЧ, при этом, постановил, что происходившие в ходе активной фазы боевых действий (8–12 августа), не подпадали под юрисдикцию Российской Федерации.



В целом коллегия в составе 17 судей удовлетворила иск Грузии по шести пунктам, отклонив всего два требования, поскольку их рассмотрение не входит в компетенцию Страсбурга.



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