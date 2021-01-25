

Суд над Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля

25.01.2021 17:55





Суд над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля. Cоответствующая информация поступила в Службу государственной безопасности Грузии по «горячей линии» ЕС, – пишет Первый канал Грузии.



Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия заседание по делу Гахеладзе прошло 18 января. На нем допросили несколько свидетелей и самого подсудимого.



Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).



В СГБ Грузии тогда заявили, что «власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе».



Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.





В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.



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