|
|
|
Суд над Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля
25.01.2021 17:55
Суд над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в Цхинвали отложен до 28 февраля. Cоответствующая информация поступила в Службу государственной безопасности Грузии по «горячей линии» ЕС, – пишет Первый канал Грузии.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия заседание по делу Гахеладзе прошло 18 января. На нем допросили несколько свидетелей и самого подсудимого.
Гражданину Грузии предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса РФ – статья 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
В СГБ Грузии тогда заявили, что «власти Грузии продолжают работу с целью безоговорочного освобождения Зазы Гахеладзе».
Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
В декабре цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна