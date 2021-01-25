

МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи Сергея Лаврова с представителем цхинвальского режима

25.01.2021 22:30





«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении МИД Грузии.



В ведомстве заявили, что «подобными действиями, Россия тщетно пытается достичь легитимации оккупационных режимов, поскольку Россия продолжает оккупировать неделимые регионы Грузии и предпринимать шаги по их фактической аннексии, что является грубым нарушением обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».



«Страсбургский суд привлек Российскую Федерацию к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и прав человека во время войны в августе 2008 года, а также в период оккупации, включая нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в их родные дома. Данное решение подчеркивает важность справедливой и мирной борьбы Грузии за укрепление суверенитета и территориальной целостности страны», — говорится в заявлении.





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