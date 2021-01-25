|
|
|
МИД Грузии сделал заявление по поводу встречи Сергея Лаврова с представителем цхинвальского режима
25.01.2021 22:30
«Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителем оккупационного режима Цхинвали является очередным провокационным шагом России, который представляет собой продолжение политики, направленной против грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве заявили, что «подобными действиями, Россия тщетно пытается достичь легитимации оккупационных режимов, поскольку Россия продолжает оккупировать неделимые регионы Грузии и предпринимать шаги по их фактической аннексии, что является грубым нарушением обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года».
«Страсбургский суд привлек Российскую Федерацию к ответственности за нарушения фундаментальных норм международного права и прав человека во время войны в августе 2008 года, а также в период оккупации, включая нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в их родные дома. Данное решение подчеркивает важность справедливой и мирной борьбы Грузии за укрепление суверенитета и территориальной целостности страны», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна