|
|
|
Абхазия потребляет столько же электроэнергии, сколько Тбилиси
28.01.2021 16:51
В 2020 году Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) потребила электроэнергию в том же объеме, что и столица Грузии - Тбилиси. Как известно, Абхазия получает электроэнергию с ИнгуриГЭС совершенно бесплатно.
Об этом говорится в балансовом документе электроэнергии Национальной комиссии по регулированию энергетики.
Потребление электроэнергии в Абхазии резко растет из года в год и все большая часть выработанной на ИнгуриГЭС электроэнергии уходит в оккупированный регион.
Только в прошлом году потребление выросло примерно на 24%. Это обусловлено ростом добычи криптовалют на территории Абхазии. Действующий там режим делает вид, что борется с криптофермами, однако, по имеющимся данным, за ними всеми стоят местные высокопоставленные чиновники, что делает борьбу с крупными криптофермами невозможной.
В настоящее время ИнгуриГЭС приостановлена на реабилитацию. Абхазия получает электроэнергию из России.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна