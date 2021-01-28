

Абхазия потребляет столько же электроэнергии, сколько Тбилиси

28.01.2021 16:51





В 2020 году Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) потребила электроэнергию в том же объеме, что и столица Грузии - Тбилиси. Как известно, Абхазия получает электроэнергию с ИнгуриГЭС совершенно бесплатно.



Об этом говорится в балансовом документе электроэнергии Национальной комиссии по регулированию энергетики.



Потребление электроэнергии в Абхазии резко растет из года в год и все большая часть выработанной на ИнгуриГЭС электроэнергии уходит в оккупированный регион.



Только в прошлом году потребление выросло примерно на 24%. Это обусловлено ростом добычи криптовалют на территории Абхазии. Действующий там режим делает вид, что борется с криптофермами, однако, по имеющимся данным, за ними всеми стоят местные высокопоставленные чиновники, что делает борьбу с крупными криптофермами невозможной.



В настоящее время ИнгуриГЭС приостановлена на реабилитацию. Абхазия получает электроэнергию из России.



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