

Представители оккупационного режима задержали жителя села Гугутианткари

03.02.2021 16:11





«Накануне, 2 февраля, представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Гугутианткари Горийского муниципалитета», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.



«В связи с фактом незаконного задержания оккупационными силами активирована горячая линия. Об инциденте была проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, а также международные партнеры.



Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и усложняют повседневную жизнь местного населения», — заявили в СГБ.



По их словам, ведется активная работа по освобождению незаконно задержанного с использованием существующих механизмов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





