|
|
|
Представители оккупационного режима задержали жителя села Гугутианткари
03.02.2021 16:11
«Накануне, 2 февраля, представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Гугутианткари Горийского муниципалитета», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.
«В связи с фактом незаконного задержания оккупационными силами активирована горячая линия. Об инциденте была проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, а также международные партнеры.
Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и усложняют повседневную жизнь местного населения», — заявили в СГБ.
По их словам, ведется активная работа по освобождению незаконно задержанного с использованием существующих механизмов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна