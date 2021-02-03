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Представители оккупационного режима задержали жителя села Гугутианткари


03.02.2021   16:11


«Накануне, 2 февраля, представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Гугутианткари Горийского муниципалитета», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

«В связи с фактом незаконного задержания оккупационными силами активирована горячая линия. Об инциденте была проинформирована Миссия наблюдателей ЕС, а также международные партнеры.

Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях, и усложняют повседневную жизнь местного населения», — заявили в СГБ.

По их словам, ведется активная работа по освобождению незаконно задержанного с использованием существующих механизмов.

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