

СГБ Грузии: Оккупационные силы незаконно задержали жителя Горийского района

03.02.2021 16:36





По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), 2 февраля этого года представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Гугутианткари Горийского района.



«В связи с незаконным задержанием со стороны оккупационных сил была задействована горячая линия. Об инциденте было сообщено Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС). Международные партнеры также были проинформированы», — говорится в заявлении СГБ.



В нем также подчеркнуто, что незаконные задержания «значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях и усложняют повседневную жизнь местного населения».



В данный момент ведутся активные работы по немедленному освобождению незаконно задержанного.



Российские оккупационные силы и представители де-факто Южной Осетии периодически похищают или незаконно задерживают граждан Грузии.



По данным де-факто правительственного информационного агентства Южной Осетии, к 2020 году «выявлено более 400 случаев нарушения границы, включая незаконное пересечение границы и незаконное пребывание в приграничной зоне».



«Из 423 выявленных случаев, 184 были незаконным пересечением границы, 227 — незаконным пребыванием в приграничной зоне и 12 — неповиновением законным требованиям югоосетинских и российских офицеров в приграничной зоне», — сообщает т.н. служба безопасности.



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