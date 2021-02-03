|
|
|
СГБ Грузии: Оккупационные силы незаконно задержали жителя Горийского района
03.02.2021 16:36
По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), 2 февраля этого года представители оккупационного режима незаконно задержали жителя села Гугутианткари Горийского района.
«В связи с незаконным задержанием со стороны оккупационных сил была задействована горячая линия. Об инциденте было сообщено Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС). Международные партнеры также были проинформированы», — говорится в заявлении СГБ.
В нем также подчеркнуто, что незаконные задержания «значительно ухудшают обстановку в плане безопасности вдоль линии оккупации, а также на оккупированных территориях и усложняют повседневную жизнь местного населения».
В данный момент ведутся активные работы по немедленному освобождению незаконно задержанного.
Российские оккупационные силы и представители де-факто Южной Осетии периодически похищают или незаконно задерживают граждан Грузии.
По данным де-факто правительственного информационного агентства Южной Осетии, к 2020 году «выявлено более 400 случаев нарушения границы, включая незаконное пересечение границы и незаконное пребывание в приграничной зоне».
«Из 423 выявленных случаев, 184 были незаконным пересечением границы, 227 — незаконным пребыванием в приграничной зоне и 12 — неповиновением законным требованиям югоосетинских и российских офицеров в приграничной зоне», — сообщает т.н. служба безопасности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна