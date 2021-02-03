

Оккупанты похитили жителя села Гугутианткари

03.02.2021 18:48





В связи с тем, что представители оккупационного режима на оккупированной территории, прилегающей к селу Гугутианткари Горийского муниципалитета, задержали жителя этого же села, Государственная служба безопасности (СГБ) Грузии активизировала «горячую линию». Информацию об этом распространяет СГБ.



«2 февраля текущего года представители оккупационного режима на оккупированной территории, прилегающей к селу Гугутианткари Горийского муниципалитета, незаконно задержали жителя этого же села. В связи с этим активизирована «горячая линия». О случившемся информирована наблюдательная миссия ЕС. Также информированы и международные партнеры.



Незаконные задержания значительно ухудшают обстановку в плане безопасности как вдоль оккупационной линии, так и на оккупированных территориях, и осложняют повседневность местного населения. С использованием существующих механизмов ведется активная работа в направлении немедленного освобождения незаконно задержанного лица», - говорится в информации.



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