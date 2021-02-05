

Российская парламентская делегация проводит встречи в оккупированном Цхинвали

05.02.2021 13:07





В Цхинвали (оккупированный Россией регион Грузии) прибыла парламентская делегация России во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Делегация уже встретилась с лидером местного режима Анатолием Бибиловым.



По официальным сведениям, члены российской делегации намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и ситуации в целом.



«Наша задача — убедиться в том, что наши коллеги также готовы к сотрудничеству. Несогласие разных политических сил в парламенте не должно стоять выше интересов страны и народа», — цитируют СМИ Косачева.



Следует отметить, что российская делегация прибыла в Цхинвали на фоне политического кризиса, из-за которого уже несколько месяцев не проходят заседания де-факто парламента. Часть «депутатов» объявили бойкот требуя отставки т.н. генерального прокурора, которого считают ответственным за смерть молодого жителя Цхинвали Инала Джабиева, семья которого продолжает протестовать. В свою очередь Бибилов и его сторонники обвиняют оппозицию в использовании дела Джабиева в собственных интересах.



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