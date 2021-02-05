

Цхинвальский режим приговорил Зазу Гахеладзе к 12,6 годам незаконного лишения свободы

05.02.2021 13:55





«Решение оккупированного Цхинвали о незаконном заключении Зазы Гахеладзе еще раз продемонстрировало преступную суть оккупации, за которую Россия несет полную ответственность», — говорится в заявлении СГБ Грузии.



Сегодня т.н суд оккупированного Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



«Этому незаконному решению предшествовало ранение и незаконное задержание Зазы Гахеладзе российскими оккупационными силами, что привело к многомесячному незаконному заключению по сфабрикованным и абсурдным обвинениям.



Что касается насильственных и незаконных действий оккупационных сил против Зазы Гахеладзе, международное сообщество неоднократно зафиксировало консолидированную позицию и осудило преступные действия, которые оккупационные силы целенаправленно осуществляют на территориях вдоль линии оккупации.



Незаконное решение т.н суда оккупированного Цхинвали еще раз продемонстрировало антигуманную и преступную сущность процессов, сопровождающих оккупацию, вся ответственность за которые лежит на Российской Федерации как на силе, осуществляющей эффективный контроль над оккупированными территориями.



С самого первого дня незаконного задержания Зазы Гахеладзе, центральная власть использует все доступные механизмы. Этот вопрос также является важным компонентом повестки дня наших международных партнеров. Совместными усилиями делается все, чтобы Заза Гахеладзе, который содержится в незаконном заключении, вернулся к своей семье», — заявили в СГБ.





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