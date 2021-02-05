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МИД: Продление незаконного заключения Зазы Гахеладзе - реальное выражение деструктивных планов России
05.02.2021 14:23
Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с решением т.н суда оккупированного Цхинвали о продлении незаконного заключения Зазы Гахеладзе более чем на 12 лет.
«Министерство иностранных дел Грузии выражает крайнюю обеспокоенность в связи с провокационным решением российского оккупационного режима Цхинвали о продлении заключения незаконно задержанного гражданина Грузии Зазы Гахеладзе более чем на 12 лет.
Это незаконное решение является реальным выражением деструктивных планов Российской Федерации по созданию дестабилизации в Грузии, несмотря на то, что Москва вновь продолжает делать декларативные заявления о желании продолжения диалога и сотрудничества.
Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях Грузии, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г., и вывести свои войска с территории Грузии.
Обращаемся к международному сообществу, чтобы они должным образом оценили очередную провокацию российского оккупационного режима и приняли эффективные меры по немедленному освобождению незаконно задержанного гражданина Грузии.
Грузия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении дипломатические и правовые рычаги и поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах, чтобы прекратить незаконные похищения людей около т.н линии оккупации и грубые нарушения фундаментальных прав и свобод.
Мы продолжим мобилизацию международного сообщества и не пожалеем усилий для обеспечения своевременного и безопасного возвращения граждан Грузии к своим семьям», — говорится в заявлении МИД Грузии.
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