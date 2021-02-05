

Доктор Важа Гаприндашвили призвал бороться за освобождение Зазы Гахеладзе

05.02.2021 21:36





Грузинский врач Важа Гаприндашвили, который в 2019 году провел более месяца в цхинвальской тюрьме, призывает объединиться для освобождения Зазы Гахеладзе. 33-летний житель села Квемо Чала 5 февраля был приговорен де-факто судом Южной Осетии к 12 с половиной годам тюрьмы.



«Мы не должны останавливаться ни на минуту. Мы должны создавать им дискомфорт. Со стороны России это еще одно указание на то, что мы для них – ничто. Они все сделают так, как хотят. Если мы будем одни и будем молчать, американцы и европейцы не станут бороться вместо нас. Мы должны подавать пример», — заявил Гаприндашвили.



Отметим, что пребывание доктора Важи в заключении проходило на фоне перманентных акций в его поддержку с требованием немедленного освобождения. Свою поддержку ему выражали врачи футбольного клуба «Барселона», грузинские спортсмены, политики, медики, студенты и даже российские политологи. Арест Гаприндашвили стоял в повестке дня международных организаций: ОБСЕ, ЕС и ООН были вовлечены в процесс как минимум на уровне заявлений.



Что касается Зазы Гахеладзе, молодой мужчина был задержан в районе линии оккупации Южной Осетии 11 июля 2020 года. Во время похищения он был ранен в ногу. В Цхинвали утверждают, что это был ответный огонь, поскольку Гахеладзе оказал вооруженное сопротивление, несколько раз выстрелив в пограничников.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





