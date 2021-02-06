

ЕС требует незамедлительного освобождения Цхинвальским режимом Зазы Гахеладзе

06.02.2021 12:25





Евросоюз (ЕС) требует незамедлительного освобождения Зазы Гахеладзе. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.



«Сегодня де-факто власти самопровозглашенного региона Грузии – Южной Осетии на 12 лет и 6 месяцев продлили незаконное заключение г-на Зазы Гахеладзе.



ЕС требует незамедлительного освобождения Зазы Гахеладзе.



После его незаконного задержания 11 июля 2020 года, ЕС настойчиво требует его немедленного освобождения, в том числе посредством управляемой наблюдательной миссией «горячей линии» и в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий.



В этом контексте ЕС напоминает Российской Федерации об ее ответственности в соответствии с решением, принятым Европейским судом по правам человека 21 января 2021 года.



ЕС твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и продолжит в рамках Женевских международных дискуссий и Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (IPRM) улаживать вопросы, касающиеся прав человека и безопасности населения, пострадавшего в результате конфликта и проживающего вдоль административной границы», - говорится в заявлении Карла Харцеля, которое распространяет представительство ЕС в Грузии.



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