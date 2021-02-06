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Эстония решительно осуждает решение оккупационного режима Цхинвали


06.02.2021   13:07


Эстония решительно осудила решение оккупационного режима Цхинвали продлить незаконное задержание гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на 12 лет, сообщает МИД Эстонии в Twitter.

«Согласно решению Европейского суда по правам человека от 21 января, ответственность за грубые нарушения прав человека возлагается на Россию», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.

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