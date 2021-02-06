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Премьер дал поручения соответствующим ведомствам по поводу задержания в Цхинвали гражданина Грузии


06.02.2021   15:38


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел рабочую встречу с представителями соответствующих ведомств по поводу продления незаконного задержания гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсудили меры, предпринимаемые госорганами в рамках своей компетенции для своевременного и безопасного освобождения незаконно задержанного в оккупированном Цхинвали гражданина Грузии.

На встрече премьер-министр Грузии дал поручения руководителям соответствующих ведомств. Было отмечено, что задействованы все дипломатические и правовые рычаги, и этот вопрос будет подниматься на самом высоком уровне на всех соответствующих международных форматах, включая Женевские международные дискуссии, с целью положить конец незаконным похищениям и грубым нарушениям основных прав людей на линии оккупации.

Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.

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