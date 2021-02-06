

Литва осуждает продление срока незаконного содержания под стражей Зазы Гахеладзе

06.02.2021 16:07





Министерство иностранных дел Литвы решительно осуждает решение так называемого суда, подконтрольного России Цхинвали, о продлении незаконного задержания гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на 12 лет.



«Это явное нарушение Соглашения о прекращении огня от 2008 года. Литва по-прежнему привержена суверенитету и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении МИД Литвы.



Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.



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