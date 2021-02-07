

Международная комиссия по правам человека требует освобождения задержанного оккупантами Зазы Гахеладзе

07.02.2021 13:43





Председатель Международной комиссии по правам человека Мухаммад Шахид Амин Хан высказался о ситуации с Зазой Гахеладзе, незаконно удерживаемом в оккупированном Цхинвали.



Председатель Международной комиссии по правам человека написал в Twitter министра иностранных дел Грузии Давида Залканиани, что международное сообщество должно проявить большую активность, чтобы добиться немедленного освобождения Зазы Гахеладзе.



«Комиссия по правам человека, как межправительственная организация, присоединяется к требованию о немедленном освобождении Зазы Гахеладзе и призывает международное сообщество к быстрому реагированию, чтобы остановить агрессию России против свободы народа», — написал Мухаммад Шахид Амин Хан.



Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





