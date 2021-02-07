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Международная комиссия по правам человека требует освобождения задержанного оккупантами Зазы Гахеладзе
07.02.2021 13:43
Председатель Международной комиссии по правам человека Мухаммад Шахид Амин Хан высказался о ситуации с Зазой Гахеладзе, незаконно удерживаемом в оккупированном Цхинвали.
Председатель Международной комиссии по правам человека написал в Twitter министра иностранных дел Грузии Давида Залканиани, что международное сообщество должно проявить большую активность, чтобы добиться немедленного освобождения Зазы Гахеладзе.
«Комиссия по правам человека, как межправительственная организация, присоединяется к требованию о немедленном освобождении Зазы Гахеладзе и призывает международное сообщество к быстрому реагированию, чтобы остановить агрессию России против свободы народа», — написал Мухаммад Шахид Амин Хан.
Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.
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