

Зураб Абашидзе: Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства для освобождения Зазы Гахеладзе

08.02.2021 12:29





«Мы сделаем все возможное, чтобы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для освобождения Зазы Гахеладзе», — заявил Первому каналу спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе в связи с Зазой Гахеладзе, незаконно удерживаемым в оккупированном Цхинвали.



По словам дипломата, в первую очередь это должно быть сделано в Женевском формате.



«Так называемый двусторонний формат Пражского диалога предназначен для решения торгово-экономических вопросов. Но когда есть такие случаи, я лично всегда использую эту возможность, чтобы поднимать подобные вопросы. К сожалению, у нас есть опыт, как действовать в таком случае, и сейчас мы также постараемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Встреча с Карасиным пока не запланирована. На последней встрече мы сказали, что новая встреча состоится в первом квартале этого года, но пока это не решено. У нас будет телефонная связь, и мы обсудим этот вопрос, пока об этом мы не говорили», — сказал Зураб Абашидзе.



Т.н. суд оккупированного режима Цхинвали приговорил Зазу Гахеладзе к незаконному лишению свободы сроком на 12 с половиной лет.





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