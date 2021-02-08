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Акция-шествие в поддержку Зазы Гахеладзе прошла в Тбилиси
08.02.2021 14:55
В Тбилиси прошла очередная акция в поддержку Зазы Гахеладзе, которого в Цхинвали приговорили к 12.5 годам лишения свободы. Протестующие требуют незамедлительного освобождения жителя села Квемо-Чала.
Гражданские активисты и члены «Антиоккупационного движения» собрались у здания бывшего посольства России, где сейчас располагается секция интересов РФ при посольстве Швейцарии, после чего устроили шествие к зданию парламента Грузии.
А в субботу акция запланирована у крепости Схвило – именно там российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля прошлого года.
«Главное наше требование и большей части населения Грузии – освобождение всех граждан, незаконно задержанных оккупантами в Грузии. Вместе с государством общество может решить эту проблему –при поддержке наших дружественных стран. Чем активнее будет общественность, тем больше будет реакции со стороны мирового сообщества и тем больше будет дискомфорта для российского правительства из-за его насильственных действий», – заявил врач Важа Гаприндашвили, который более месяца пробыл в цхинвальской тюрьме и был освобожден 28 декабря 2019 года.
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