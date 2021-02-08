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Семья Зазы Гахеладзе, находящегося в плену у оккупантов, просит помощи у международных организаций
08.02.2021 16:44
Пленник оккупационного режима Заза Гахеладзе не согласен с суровым приговором, у него есть право обжаловать приговор в так называемой верхней коллегии судей.
После принятия решения о задержании Гахеладхе, государственный защитник из Цхинвали больше не связывался с его семьей, однако от родственников они знают, что Гахеладзе чувствует себя неплохо.
В последние дни с семьей также не связывались и власти Грузии.
Семья просит помощи у международных организаций.
5 февраля Заза Гахеладзе был приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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