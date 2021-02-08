Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семья Зазы Гахеладзе, находящегося в плену у оккупантов, просит помощи у международных организаций


08.02.2021   16:44


Пленник оккупационного режима Заза Гахеладзе не согласен с суровым приговором, у него есть право обжаловать приговор в так называемой верхней коллегии судей.

После принятия решения о задержании Гахеладхе, государственный защитник из Цхинвали больше не связывался с его семьей, однако от родственников они знают, что Гахеладзе чувствует себя неплохо.
В последние дни с семьей также не связывались и власти Грузии.

Семья просит помощи у международных организаций.

5 февраля Заза Гахеладзе был приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна