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Великобритания требует немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, находящегося в плену оккупационного режима


08.02.2021   21:28


Посольство Великобритании в Грузии распространяет заявление в связи лишением свободы гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

В заявлении отмечается, что Соединенное Королевство требует немедленного освобождения Зазы Гахеладзе.

«Г-н Гахеладзе приговорен в регионе Южная Осетия к незаконному лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев.

Любой гражданин Грузии должен иметь возможность свободно перемещаться в пределах международно признанных границ Грузии.

Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», - говорится в заявлении.

Для справки, т.н. Верховный суд оккупированного Цхинвали приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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