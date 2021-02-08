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Великобритания требует немедленного освобождения Зазы Гахеладзе, находящегося в плену оккупационного режима
08.02.2021 21:28
Посольство Великобритании в Грузии распространяет заявление в связи лишением свободы гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
В заявлении отмечается, что Соединенное Королевство требует немедленного освобождения Зазы Гахеладзе.
«Г-н Гахеладзе приговорен в регионе Южная Осетия к незаконному лишению свободы на 12 лет и 6 месяцев.
Любой гражданин Грузии должен иметь возможность свободно перемещаться в пределах международно признанных границ Грузии.
Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», - говорится в заявлении.
Для справки, т.н. Верховный суд оккупированного Цхинвали приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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