

Оккупанты похитили гражданина Грузии с участка Рокского тоннеля

09.02.2021 10:21





Представители оккупационного режима на оккупированной территории, на участке Рокского тоннеля грузино-российской государственной границы, незаконно задержали гражданина Грузии. Информацию об этом распространяет Служба госбезопасности (СГБ) Грузии.



По информации ведомства, в связи с фактом незаконного задержания была немедленно активирована «горячая линия», и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС. Об произошедшем было сообщено сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.



«Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, наносят значительный ущерб обстановке безопасности на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Незаконные задержания ставят целью запугивание местного населения и разжигание напряженности и протестного настроя на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Полная ответственность за незаконные задержания и их тяжелые последствия возлагается на Российскую Федерацию, как единственную силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях», - сказано в информации.



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