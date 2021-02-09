|
|
|
В оккупированной Абхазии зафиксировано 18 новых случаев коронавируса
09.02.2021 10:22
За последние сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) 298 человек прошли тестирование на коронавирус, у 18 из которых подтвердился COVID-19.
198 пациентов с коронавирусом продолжают лечение в шести ковид-центрах оккупированного региона. Состояние 28 больных тяжелое.
Один пациент скончался в Гудаутской районной больнице, двое — в Сухумской инфекционной больнице.
В оккупированной Абхазии, по данным оккупационного режима, от коронавируса скончались 184 пациента. В период пандемии в оккупированной Абхазии было зафиксировано 11818 случаев заражения коронавирусом, и 10756 пациентов выздоровели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна