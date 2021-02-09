

В оккупированной Абхазии зафиксировано 18 новых случаев коронавируса

09.02.2021 10:22





За последние сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) 298 человек прошли тестирование на коронавирус, у 18 из которых подтвердился COVID-19.



198 пациентов с коронавирусом продолжают лечение в шести ковид-центрах оккупированного региона. Состояние 28 больных тяжелое.



Один пациент скончался в Гудаутской районной больнице, двое — в Сухумской инфекционной больнице.



В оккупированной Абхазии, по данным оккупационного режима, от коронавируса скончались 184 пациента. В период пандемии в оккупированной Абхазии было зафиксировано 11818 случаев заражения коронавирусом, и 10756 пациентов выздоровели.





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