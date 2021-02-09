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ЕС настаивает на освобождении Зазы Гахеладзе
09.02.2021 16:35
Посол ЕС в Грузии, Карл Харцель, призвал фактические власти Южной Осетии немедленно освободить Зазу Гахеладзе. 5 января 2021 года срок его содержания под стражей был продлен на 12 лет и 6 месяцев.
Этот гражданин Грузии был незаконно задержан 11 июля 2020 года на административной границе нелегально отделившейся Южной Осетии. Европейский Союз настаивает на освобождении Гахеладзе с момента его незаконного задержания.
Также ЕС решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ. В этом контексте Европейский Союз напоминает Российской Федерации о ее обязанностях, закрепленных постановлением Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года.
Кроме этого, Европейский Союз обещает и в дальнейшем заниматься проблемами прав человека и безопасности в затронутом конфликтом регионе.
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