Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В оккупированном Цхинвали гражданину Грузии избрали предварительное заключение на 2 месяца


09.02.2021   17:44


В оккупированном Цхинвали т.н. «суд» избрал предварительное заключение на 2 месяца в качестве меры пресечения для жителя села Гугутиантакари Рамаза Бегелури. Информацию подтвердили «Civil.ge» в Служба государственной безопасности Грузии.

Представители оккупационного режима Цхинвали задержали Бегелури 2 февраля на оккупированной территории у села Гугутианткари Горийского муниципалитета.

Вчера оккупационные силы задержали еще одного гражданина Грузии в Цхинвальском регионе на участке Рокского тоннеля.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна