|
|
|
В оккупированном Цхинвали гражданину Грузии избрали предварительное заключение на 2 месяца
09.02.2021 17:44
В оккупированном Цхинвали т.н. «суд» избрал предварительное заключение на 2 месяца в качестве меры пресечения для жителя села Гугутиантакари Рамаза Бегелури. Информацию подтвердили «Civil.ge» в Служба государственной безопасности Грузии.
Представители оккупационного режима Цхинвали задержали Бегелури 2 февраля на оккупированной территории у села Гугутианткари Горийского муниципалитета.
Вчера оккупационные силы задержали еще одного гражданина Грузии в Цхинвальском регионе на участке Рокского тоннеля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна