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В Абхазии выявлено 64 новых случая коронавируса
11.02.2021 10:57
В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) за прошедшие сутки зафиксировано 64 новых случая коронавируса и скончались 3 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
По их информации, за последние сутки в оккупированном регионе на коронавирус протестированы 279 человек.
С начала пандемии и по сей день в оккупированной Абхазии зафиксированы 11 933 случаев заражения коронавирусом, скончались 187 пациентов, выздоровели же 10 943 человека.
Примечательно, что т.н. «президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания вчера подписал распоряжение о продлении ограничений, действующих из-за коронавируса, до 10 марта. Однако с 15 февраля в регионе разрешена деятельность детских садов и начальной школы, с 22 февраля классные комнаты откроются и для учеников 5 – 11 классов.
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