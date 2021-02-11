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Незаконно задержанный оккупационным режимом Эрик Друлев свободен
11.02.2021 19:46
Эрик Друлев, незаконно задержанный оккупационным режимом оккупированного Цхинвальского региона, свободен.
Как отмечается в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, он был незаконно задержан оккупационными силами 5 февраля 2021 года на участке Рокского тоннеля грузино-российской границы.
«С момента незаконного задержания Эрика Друлева Службой госбезопасности была активирована «горячая линия», в рамках которой с оккупационным режимом шла постоянная коммуникация. В процесс активно включилась Миссия наблюдателей ЕС в Грузии.
Служба государственной безопасности продолжает работу по немедленному и безоговорочному освобождению других незаконно задержанных лиц», - говорится в заявлении СГБ.
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