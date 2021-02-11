

СГБ об открытии перехода через абхазский участок российской оккупации

11.02.2021 20:48





Служба госбезопасности (СГБ) Грузии распространяет дополнительную информацию касательно открытия оккупационной линии в направлении оккупированной Абхазии.



«Согласно информации по «горячей линии», с 11 февраля передвижение по оккупационной линии в направлении оккупированной Абхазии открыто двусторонне, для пожилых людей, пенсионеров, лиц с особыми потребностями и др.



С первой половины дня 12 февраля пенсионеры по собственному желанию смогут получить на линии оккупации положенную им пенсию.



На территорию, контролируемую центральными властями Грузии определенные категории лиц, проживающих в оккупированном регионе, смогут переходить поэтапно, при соблюдении конкретных регуляций, связанных с коронавирусом», - говорится в заявлении.



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