

В 2009-19 годах оккупационные силы задержали 3 193 граждан Грузии

12.02.2021 14:22





Институт развития свободы информации (IDFI) при поддержке Международного Вышеградского Фонда и Нидерландов публикует статистику о задержаниях граждан Грузии российскими оккупационными войсками с 2009 по 2019 год. Данные были опубликованы на платформе Лаборатория открытых данных Грузии (Datalab).



Источником статистики являются данные Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).



Согласно статистике, всего за указанный период (до 29 августа 2019 года) по обвинению в незаконном пересечении так называемой границы были арестованы 3193 гражданина Грузии. Из них 1932 обвинялись в пересечении оккупационной линии у Абхазии, а 1261 — Цхинвальского региона.



Согласно Datalab, после 2009 года оккупационные силы каждую неделю в среднем задерживали по 5-6 граждан Грузии. В 2013 году в среднем задерживали более 10 человек.



Незаконное лишение свободы задержанных в основном длится 2-3 дня до уплаты штрафа. Однако, есть случаи, когда задержанные подвергаются длительному незаконному аресту.



Позиция СГБ



После того как де-факто суд в Цхинвали приговорил гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам заключения, гражданские активисты и оппозиционеры провели несколько акций в протест государственной политики в отношении оккупированных территорий. У Энгурского моста прошла акция в поддержку задержанного в Абхазии Ираклия Бебуа.



В ответ Служба госбезопасности провела брифинг. Ее представитель сказал, что задержания являются следствием российский оккупации после 2008 года. По их утверждению, нарратив об учащении незаконных задержаний является неправильным.



В доказательство глава аналитической службы ведомства Гиорги Сабедашвили привел статистику 2009-13 гг:



«В 2009 году незаконно задержали до 80 граждан, в 2010 также 80. В 2011 году число незаконных задержаний достигло 140, это один из самых высоких показателей в статистике. В 2019-20 гг. незаконно задержали 86 и 64 человека. Соответственно, нарратив об участившихся задержаниях неправильный. Неправильно также связывать данный нарратив с государственной политикой в отношении оккупированных территорий и в целом с политикой безопасности».



В СГБ Заверяют, что ведут борьбу с незаконными задержаниями всеми имеющимися формальными и неформальными рычагами и заявляют, что умаление этих рычагов совпадает с интересами оккупационного режима.



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